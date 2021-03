Tg Musica, edizione del 30 marzo 2021

ELTON JOHN RIVELA DI AVER REGISTRATO UN PEZZO CON I METALLICA

Elton John continua a realizzare collaborazioni dal sapore rock e, dopo la partecipazione nell’ultimo album di Ozzy Osbourne, rivela di essere entrato in studio di registrazione con i Metallica. A farlo sapere è lo stesso cantautore durante una puntata di ‘Rocket Hour’, il suo show radiofonico su Apple Music 1. “Ho registrato una cosa con i Metallica. È successo durante il lockdown”, svela l’artista di ‘Tiny Dancer”, che recentemente ha registrato brani anche con Miley Cyrus, Gorillaz e Alice in Chains. Quando ascolteremo il pezzo con i Metallica non è dato saperlo. Cosa certa è che, in questa nuova fase rock della sua carriera, Elton John ha messo parecchia curiosità ai suoi fan di sempre.

GUÈ PEQUENO E DJ HARSH TORNANO CON IL LORO QUARTO MIXTAPE

Guè Pequeno e Dj Harsh continuano la saga iniziata ormai 10 anni fa. Esce il 9 aprile ‘Fastlife Vol. 4’, il loro nuovo mixtape. Come da tradizione, arriva su tutte le piattaforme digitali dopo la pubblicazione di un disco di Pequeno. Il lavoro segue, infatti, il lancio recente della riedizione de ‘Il ragazzo d’oro’, uscito originariamente nel 2011 dopo l’esperienza con i Club Dogo. Proprio quell’anno, qualche mese dopo, i due regalavano ai fan il primo capitolo di ‘Fastlife’. In questa quarta parte sono tante le collaborazioni: tra i nomi che partecipano quelli di Salmo, Marracash, Lazza, Noyz Narcos, Luchè e Gemitaiz. Praticamente buona parte della scena hip hop italiana.

RANDOM PUBBLICA IL SUO PRIMO DISCO, ‘NUVOLE’

Esce venerdì 2 aprile ‘Nuvole’, il primo disco full lenght di Random. Il lavoro arriva dopo l’EP ‘Montagne russe’, l’esperienza nel programma di Maria De Filippi ‘Amici Speciali’ e il debutto al Festival di Sanremo 2021 con ‘Torno a te’, uno dei brani dell’album. Il cantautore, al secolo Emanuele Caso, torna con un disco di crescita in cui racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso. Una vera e propria cartolina delle emozioni di una generazione, che vede Random- appena 19enne- vero rappresentante. Tante le collaborazioni nella tracklist: una tra tutte quella con Gio Evan nel nuovo singolo ‘Sole quando piove’.

ULTIMO ANNUNCIA L’USCITA DI UN SUO NUOVO SINGOLO

Si chiama ‘Buongiorno vita’ e arriverà su tutte le piattaforme il 23 aprile il nuovo singolo di Ultimo. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore sui suoi canali social, piattaforma privilegiata da cui aggiorna i suoi fan sull’avanzamento dei lavori del suo quarto album, ancora senza data di uscita o titolo. Il 25enne è chiuso in studio di registrazione da qualche mese e ‘Buongiorno vita’ è uno degli inediti prodotti. Segue ‘Tutto questo sei tu’, ’22 settembre’ e ‘7+3’, pubblicati tra il 2019 e il 2020. Ultimo colma l’attesa per i suoi concerti con tanta musica, tra poco più di due mesi l’artista romano è atteso negli stadi di tutta Italia, sempre che il perdurare della pandemia di Covid non lo costringa a rimandare ancora il tour originariamente previsto per l’estate 2020.