Atuttomondo: le principali notizie dall’estero

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 continua ad assumere proporzioni difficilmente controllabili e sempre più estese a livello globale. Anche gli Stati con i sistemi sanitari più solidi, fra i quali il nostro Paese, che in prima linea ne è l’esempio, stanno incontrando enormi difficoltà. Queste fanno correre il nostro pensiero a tutte quelle aree del mondo carenti di servizi essenziali come le strutture ospedaliere e la libera possibilità di accedere alle cure mediche.

Per questo motivo raccontiamo quello che è accaduto nel mondo nelle ultime giornate, con la speranza che non si continui a diffondere esclusivamente un virus bensì consapevolezza, solidarietà e senso di comunità. (Sara Nardi).