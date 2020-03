Depressi e ansiosi, la quarantena per loro è anche peggio. Il centro Heta al lavoro per assisterli (ma senza ‘resilienza’)

Di cosa sta facendo il Centro Heta ne parliamo con Federico Paino, vicepresidente del Centro e direttore di Dora.news

Perché hai scelto questo modo decisamente originale di comunicare?

La comunicazione, nell’ambito in cui operiamo, non deve essere “persuasiva”, nell’accezione banale del termine. Non vendiamo un prodotto, per intenderci. E “comunicazione” non necessariamente è “promozione”, questa differenza non viene mai sottolineata. A questo si aggiunge che l’orientamento analitico che ordina tutte le nostre pratiche prevede l’astenersi il più possibile dal “dirigere” i soggetti. Quindi dobbiamo generare domande, non fornire risposte. In più, al contrario di ciò che abitualmente si fa, cerchiamo di parlare ai diretti interessati e non strizzare l’occhio alle nominazioni che si affastellano sulle persone, fin troppo abbondanti, ergo di rispettarne contraddizioni, divisioni, paradossi. E l’ironia, anche brutale, è ovviamente il mezzo più indicato, basandosi sul “sentimento del contrario”. Cerchiamo di produrre messaggi che rispettino la struttura del tema di cui parliamo, tutto qui.

Come siete organizzati in questa emergenza, quali servizi offrite?

Scatolame, microonde e tutte le formule possibili di connessione. Abbiamo attivato un servizio di ascolto online, piattaforme di formazione, gruppi, di tutto. Ma anche qui, è importante rispettare la precipuità del mezzo. Non sono veicoli suppletivi. Non sono colloqui “in minore”, sono semplicemente qualcos’altro, con altre regole e specificità. Ma ci sono modi per preservare una posizione etica anche in questo.