Conte: “Stop attività produttive non può durare per troppo, la riapertura sarà graduale”

ROMA – Sulle riaperture bisognerà procedere “in termini di proporzionalità”. Lo dice in un’intervista a El Pais il premier Giuseppe Conte, che parlando delle chiusure delle attività produttive osserva che “non può prolungarsi troppo”.

In ogni caso il processo di riapertura “dovrà essere molto graduale”, spiega. Sul contagio, osserva Conte, “è ragionevole pensare che siamo vicini al picco”.

“SE UE NON ALL’ALTEZZA NAZIONALISMI SARANNO PIÙ FORTI”

“Gli istinti nazionalisti, in Italia, ma anche in Spagna e altrove, saranno molto più forti se l’Europa non è all’altezza del compito”, dice ancora Conte nell’intervista a El Pais.