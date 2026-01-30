Editoria, Cdr Dire: “Sciopero a oltranza: l’editore ci paghi”

ROMA – Il Cdr dell’agenzia di stampa Dire, in base all’articolo 34 del Contratto nazionale, ha chiesto la pubblicazione della seguente nota: “All’unanimità l’assemblea delle redattrici e dei redattori dell’agenzia di stampa Dire proclama sciopero a oltranza a partire da oggi, venerdì 30 gennaio, che durerà finché l’editore dell’agenzia, Stefano Valore, non si siederà al tavolo di confronto con il Cdr per sottoscrivere un accordo sulla ripresa regolare degli stipendi e sul rientro di tutte le retribuzioni arretrate, comprese quelle restanti dei sospesi del 2024. L’assemblea all’unanimità ha consegnato al Cdr un ulteriore pacchetto di 5 giorni di sciopero qualora il tavolo non porti risultati concreti. Il Cdr della Dire, insieme a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’agenzia, prende atto con rammarico e con profonda amarezza che l’appello alla responsabilità rivolto all’editore dal sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, rischia di cadere nel vuoto. A oggi, infatti, la risposta alla richiesta di incontro urgente con il Cdr è stata la disponibilità di una data decisamente troppo lontana. Stamani, poi, l’editore “si è reso disponibile a incontrare tutti i dipendenti”, una proposta che, secondo il Cdr, non risponde alla richiesta di tavolo. L’assemblea è stremata dall’assenza di pagamenti regolari, non percepisce uno stipendio intero da mesi e non può più aspettare. Per questo è necessario che il tavolo venga istituito immediatamente per arrivare il prima possibile a un protocollo d’intesa per rientrare degli stipendi pregressi, compresi quelli restanti dei sospesi del 2024, e riprendere la regolarità degli stipendi correnti. Questa intesa, proprio ora che il piano di ristrutturazione del debito con l’Agenzia delle Entrate è stato omologato dal Tribunale di Bari e che Palazzo Chigi ha riattivato la convenzione con l’agenzia, è stata sollecitata peraltro anche dallo stesso sottosegretario, per il quale “in assenza di un accordo fra editore e Cdr per la corresponsione degli oneri dovuti il Dipartimento si attivera’ per valutare se sussistano i requisiti per una sospensione o interruzione del contratto”. Il che porterebbe la Dire con ogni probabilità a un punto di non ritorno. Nella ferma intenzione di evitare questo triste epilogo, e su mandato unitario dell’assemblea di redazione, il Cdr torna dunque a sollecitare l’editore ad accettare la richiesta di incontro per lavorare alla sigla di un accordo e proclama lo sciopero delle giornaliste e i giornalisti della Dire fin tanto che l’editore non si siederà al tavolo delle trattative. Un sacrificio enorme che l’assemblea ha deciso di affrontare per amore verso questa testata di rilevanza nazionale che ha sedi a Roma, Bologna e Napoli e corrispondenti da tutta Italia. Chiediamo all’editore la stessa attenzione”.