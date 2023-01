ROMA – Il giornalismo è finito e sarà sostituito da un boot come ChatGPT? L’app di intelligenza artificiale prenderà il posto delle firme dei giornali e dei volti televisivi? Può darsi, ma se accadrà sarà in un futuro ancora lontano da venire. Perchè alla prova dei fatti la app mostra vistosi limiti.

Abbiamo testato ChatGpt con alcune domande di politica. E dalla risposta abbiamo capito che, per quanto intelligente, non è molto aggiornato. “Quali sono i partiti più votati in Italia? I partiti più votati in Italia sono il Partito Democratico (PD), la Lega e il Movimento 5 Stelle (M5S)” (da ChatGpt).

Secondo l’intelligenza artificiale i più votati, oltre Fdi, sono proprio quei partiti in calo: Pd, Lega e M5s. La ragione di questo mancato aggiornamento è da ricercare nel modo in cui è stata ‘addestrata’. L’addestramento si basa sull’immissione di un’enorme quantità di testo, libri, articoli, ma anche post social. Questo lavoro si è concluso a fine 2021 e per questo non si trovano risposte a quesiti di stretta attualità. Ecco perché ChatGpt compone poesie, offre consigli su come scusarsi con tua moglie per aver dimenticato il suo compleanno, ma se gli chiediamo informazioni sulla cattura di Matteo Messina Denaro o sull’ultimo risultato della tua squadra del cuore non può risponderci. “Chi è Matteo Messina Denaro? Un criminale siciliano noto come uno dei boss più ricercati d’Italia. Ad oggi, non è stato ancora catturato e la sua posizione attuale è sconosciuta. La polizia sta continuando le ricerche per catturarlo e portarlo alla giustizia”. (risposta di ChatGpt) Ecco spiegato, per esempio, come è possibile che quando gli chiediamo chi è il Presidente del Consiglio italiano ci risponde così: “Il presidente del Consiglio Italiano attualmente è Mario Draghi”. (risposta di ChatGpt)

Non è però solo un fatto di aggiornamento, ma di capacità di ragionamento. Lasciamo infatti da parte, per un attimo, la cronaca stretta e fingiamo di essere nel 2021. Un giornalista politico già allora non avrebbe certo indicato Pd, Fi, M5S e Lega tra i partiti più votati visto che era chiaro come avrebbero pagato il proprio impegno di Governo al fianco di Mario Draghi. Cosa che è effettivamente successa. C’è poi un altro aspetto che smentisce la tesi del pericolo ChatGpt per i giornalisti: la verifica delle fonti.

L’intelligenza artificiale pesca le proprie risposte fra le migliaia di testi inseriti nei suoi server durante l’addestramento, ma non dice mai quali ha consultato per formulare la risposta. Oltre al fatto che non abbiamo certezze sulla qualità dei testi scritti che vengono caricati. Per ora ChatGtp più che un concorrente rimane un valido strumento per il giornalista che deve continuare ad usare la sua intelligenza ‘umana’ per analizzare il contesto e le fonti giuste, in poche parole deve continuare a fare il suo lavoro in attesa di qualcos’altro che possa rubargli il posto.