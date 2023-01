Ferrara, ciclista travolto da un’auto e multato dai vigili: “Non aveva il giubbotto catarifrangente”

FERRARA – “Anche la Polizia locale deve procedere sulla base dei riscontri oggettivi e applicare quanto previsto dal Codice della strada”. Questo il commento del Comando di Polizia locali Terre estensi alla notizia, apparsa sulle testate locali, della sanzione amministrativa da 26 euro comminata al 17enne che il 30 novembre fu coinvolto in via Pomposa, nel territorio del Comune di Ferrara, nell’incidente stradale in cui perse la vita il suo amico Manuel Lorenzo Ntube, calciatore 16enne del Padova.

I due giovani furono travolti da un’auto, e sulla vicenda è in corso un’indagine della Procura ferrarese. Da parte loro, i vigili precisano di essere stati sostanzialmente costretti a multare il ragazzo, che al momento dell’incidente non indossava il giubbotto catarifrangente o le bretelle riflettenti. Questo, ricordano dalla Polizia locale, costituisce una violazione “dell’articolo 182 comma 9bis”, che impone al “conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere… di indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità”.