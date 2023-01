Ornella Vanoni: “Mai più in gara a Sanremo, mi viene l’ansia. Duetterei con Damiano senza Måneskin”

ROMA – Otto Festival di Sanremo tra i ‘Big’ posson bastare per Ornella Vanoni. Ne è certa l’artista che oggi non ha dubbi. Non parteciperebbe più in gara. Lo ha rivelato ai microfoni di Rtl 102.5: “Io in gara no. Mi sento male. Non intendo più partecipare in gara, se mi vogliono come ospite mi chiameranno. Sono ansiosa, mi viene l’ansia in gara”.

L’artista, che nel 1968 si classificò seconda con “Casa bianca”, quest’anno guarderà il quarto festival di Amadeus in tv: “Seguirò Gino Paoli (ieri annunciato tra gli ospiti della kermesse, ndr), siamo rimasti molto legati. Guarderò il Festival con grande gioia”.

La signora della canzone italiana, d’altronde, ama anche la musica più contemporanea e svela che se mai dovesse duettare con qualcuno la scelta cadrebbe su due artisti ben precisi: “Mi piace molto Marracash tra i giovani. Altrimenti con Damiano dei Måneskin, solo con lui. Senza gruppo”.