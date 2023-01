La casa del Gf Vip spaccata in due gruppi: le anticipazioni della puntata del 30 gennaio

ROMA – Lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nella puntata di oggi è prevista una eliminazione al televoto, potrebbero arrivare nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia e come sempre non mancheranno ospiti e sorprese al gran ballo diretto da Alfonso Signorini. Ecco le anticipazioni.

LEGGI ANCHE: Black out nella casa del Gf Vip. E scatta un bacio

CHI RISCHIA L’ELIMINAZIONE AL TELEVOTO DEL GF VIP

La scorsa settimana sono finiti in nomination tre vipponi: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan. I tre concorrenti rischiano quindi di dover abbandonare la casa nel corso della puntata di stasera. Caldissima, in particolare, la sfida tra Nikita e Oriana: le due ragazze fanno parte dei due gruppetti in aperta ostilità tra le quattro mura: da un lato Antonella, Nikita e Antonino, dall’altro Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Oriana ed Edoardo Donnamaria, che ha ammesso di essersi pentito di aver scelto Oriana per una nomination che si preannuncia tosta.

Parole che hanno mandato su tutte le furie Antonella, che già aveva sbottato contro la presunta ‘campagna’ degli altri inquilini per salvare Oriana e quindi fare fuori la sua amica Nikita. Che alla fine dovrebbe comunque salvarsi: stando ai sondaggi sul web, è lei la preferita del pubblico da casa, seguita da Oriana. Lontanissimo invece George, indiziato numero uno per l’eliminazione nella puntata di stasera.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip Antonella in lacrime: “Voglio andare via. Edoardo è cambiato, non è più quello di prima”

I DONNALISI DI NUOVO IN ROTTA

Proprio l’atteggiamento di Donnamaria nei confronti di Oriana è stato il principale motivo di tensione con Antonella negli ultimi giorni. Continui alti e bassi per una coppia che non sembra avere pace, come confermano i pianti di entrambi nella giornata di ieri. Fiordelisi ha accusato apertamente Edoardo di non volersi mettere contro il gruppetto rivale per timore di conseguenze sulla sua permanenza nella casa. Lui ha esplicitamente replicato: “Sono amico di chi mi pare”. E l’ex schermitrice è arrivata a paventare la possibilità di lasciare il reality.

LEGGI ANCHE: VIDEO | I concorrenti del Gf Vip usano il cellulare? È giallo sulla gaffe di Nicole

STALLO TRA DANIELE E ORIANA

Non si sblocca nemmeno la situazione degli ‘Oriele’: Marzoli si è palesemente dichiarata ma Dal Moro continua a non nascondere la sua diffidenza, seppur non nasconda di essere attratto dall’influencer venezuelana. Stasera Alfonso Signorini potrebbe chiedere conto ai due del loro tormentato rapporto.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, arriva Matteo Diamante: che succederà con Nikita e George?

I NUOVI INGRESSI

Grande attesa poi per le nuove entrate previste nelle prossime puntate del Gf Vip: sono dati praticamente per certi gli ingressi di Matteo Diamante e Jessica Selassié, ma si parla anche della sorella della vincitrice dell’ultima edizione, Clarissa, e di Gianluca Benincasa, ex di Antonella. Quest’ultimo aveva già messo piede nella casa a novembre, quando la relazione tra Fiordelisi e Donnamaria era agli albori. E le sue parole avevano creato non poco scompiglio. Una sua presenza fissa nella casa potrebbe solo contribuire ad aumentare il livello di tensione. Prospettiva che non dispiace affatto al dominus Alfonso Signorini.