Sci, Federica Brignone vince SuperG Garmisch ex aequo con Huetter

ROMA – Federica Brignone ha vinto il SuperG di Coppa del mondo a Garmisch, in Germania, l’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 al via venerdì. La valdostana ha chiuso in 1’18″19, lo stesso tempo fatto registrare dall’austriaca Cornelia Huetter, dunque vincitrice ex aequo con l’azzurra. Completa il podio l’altra austriaca Tamara Tippler (+0″82). Indietro in classifica le altre italiane in gara, a cominciare da Elena Curtoni che si è piazzata decima, poi Nicol Delago (13esima), Roberta Melesi (14esima), Marta Bassino (16esima), Nadia Delago (18esima), Karoline Pichler (26esima), Francesca Marsaglia (28esima).