Consultazioni, Fornaro (Leu): “Leali con Conte, nessuno ponga veti”

ROMA – È durato un’ora il colloquio tra la delegazione di Leu e il presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione era formata da Federico Fornaro e Rossella Moroni. “Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte. Non abbiamo posto veti ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza. Non è accettabile che ci sia una parte della coalizione che ha diritti e doveri e un’altra che ha solo diritto di critica. Per noi in una coalizione si sta con lealtà‘”, ha dichiarato il presidente del gruppo di Leu Federico Fornaro al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico.