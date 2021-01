Tg Agricoltura, edizione del 30 gennaio 2021

UNA FILIERA DELLA LANA DI ALPACA NELL’AGRO PONTINO

Una piccola filiera della pregiata lana di Alpaca, dove la fibra viene prodotta, filata e trasformata a mano in maglieria. E’ ciò che Ilenia e Arianna hanno creato nella loro fattoria dell’Agro Pontino, facendo della passione per la zootecnia del loro papà una opportunità imprenditoriale.

AGRICOLTURA E TURISMO, A TARQUINIA ASPETTANDO IL BIODISTRETTO

Dall’alto delle colline il mare è una striscia blu sopra la linea delle vigne. Altrove, un verde splendente del grano giovane si perde all’orizzonte. Questa azienda agricola nella pace delle campagne di Tarquinia offre una sintesi tra agricoltura e turismo sostenibili, con la produzione di ortaggi, grani antichi e vino, con l’ospitalità e la ristorazione a pochi chilometri dalle spiagge e dai percorsi preferiti dagli sportivi più avventurosi.

EMPORIO CARITAS, ECCO PRIMI ALIMENTI ACQUISTATI CON FONDI ARSIAL

E’ entrata nel vivo l’iniziativa di solidarieta’ messa in moto dall’Arsial insieme alla Caritas di Roma, che ha visto l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura destinare in favore dell’organismo pastorale capitolino un fondo da 750mila euro per l’acquisto di cibo e generi di prima necessita’ in favore delle famiglie in difficolta’. Nell’Emporio della Solidarieta’ della Caritas di via Casilina Vecchia sono arrivate le prime derrate alimentari acquistate con quei fondi. Non solo beni essenziali a lunga conservazione, come olio, caffe’, latte, legumi, pomodori pelati e quanto altro puo’ essere necessario al fabbisogno quotidiano, ma anche prodotti made in Lazio freschi e di qualita’.

DA REGIONE OLTRE 1 MLN PER 17 FILIERE DEL LAZIO

È stata pubblicata sul sito della Regione Lazio, canale agricoltura, la graduatoria dei progetti di filiera organizzata relativa al bando sulla misura 16.10 del Programma di Sviluppo Rurale, stilata in base al punteggio attribuito dopo le valutazioni delle domande di sostegno. Saranno finanziate 17 filiere con uno stanziamento di 1.050.000 euro e un coinvolgimento di 467 partecipanti totali (diretti e indiretti). “La misura 16.10 del Psr Lazio- dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati– dedicata ai progetti di filiera organizzata, ha riscosso davvero un grande interesse da parte del territorio, testimoniando non solo la capacita’ e la volonta’ di aggregazione delle imprese agroalimentari del Lazio attorno a progetti con finalita’ comuni, ma anche l’eterogeneita’ dell’agricoltura stessa del Lazio, che interessa diversi e variegati settori”.