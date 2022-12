Celebrazioni Msi, Meloni: “È stato un partito della destra repubblicana, non è impresentabile”

ROMA – La premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno si dice “molto colpita” dal dibattito innescato da due post di Ignazio La Russa e Isabella Rauti sul Movimento Sociale italiano. “Il Msi ha avuto un ruolo nella storia della Repubblica, quello di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra. È stato un partito della destra repubblicana, ha eletto presidenti della Repubblica, pienamente presente nelle dinamiche democratiche della nazione. È arrivato al governo. Uno può condividere o no, ma è stato un partito della destra democratica e repubblicana“, ha spiegato.

“A mio avviso – ha aggiunto la premier – ha avuto anche un ruolo molto importante nel combattere la violenza politica, il terrorismo. Ricordo le dichiarazioni di Almiramte che diceva ‘doppia pena di morte per i terroristi di destra’. Non capisco perché qualcosa che era perfettamente presentabile 10, 20, 30 anni fa debba essere impresentabile oggi. Non mi torna il gioco al rilancio eterno, per cui non va mai bene. Si deve sempre dimostrare di più. Il Msi, per esempio, è stato chiarissimo nel suo percorso sull’antisemitismo. Ora alcuni esponenti di quel partito sono tra le massime cariche dello Stato, e ci sono arrivati in modo democratico. Vuol dire che la maggioranza degli italiani non li consideravano impresentabili”.

