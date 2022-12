A Firenze rubano la statua di Gesù bambino dal presepe del Duomo

FIRENZE – A Firenze è stato rubato Gesù bambino dal presepe del Duomo. Quello forse più celebre, sicuramente il più visto, perché realizzato fuori della cattedrale (nel suo sagrato), uno dei luoghi più visitati del centro storico cittadino. È l’Opera di Santa Maria del Fiore a renderlo noto informando che le telecamere di sorveglianza hanno immortalato tutto: questa notte “hanno filmato tre giovani, di cui al momento non si conosce l’identità, ma i cui volti sono visibili”. Di questi “uno si è introdotto nel presepe, saltando la staccionata di protezione, e ha prelevato la statua in terracotta”. L’Opera stamani ha quindi sporto denuncia ai Carabinieri che hanno già avviato le indagini. Il presepe, infatti, è composto da statue in terracotta a grandezza naturale, “pezzi unici realizzati a mano da un artigiano di una storica fornace di Impruneta e poi donate”.

DEI TRE GIOVANI UNO HA SCAVALCATO LA PROTEZIONE E HA SOTTRATTO IL BAMBIN GESÙ

Sempre l’Opera a maggior tutela del presepe, oltre alle telecamere di sorveglianza ha predisposto anche un servizio di vigilanza con una società esterna. Sul presepe del Duomo, infatti, negli anni scorsi ci sono stati altri atti vandalici. L’ultimo in ordine di tempo lo scorso gennaio, quando quattro giovani hanno danneggiando la statua del bambin Gesù, mettendosi al suo posto nella grotta e immortalandosi con i cellulari. Anche in quel caso l’Opera ha presentato denuncia e, grazie alle telecamere, i giovani sono stati individuati.

