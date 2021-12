Manovra, approvata la fiducia alla Camera: 414 sì, 47 contrari e 1 astenuto

ROMA – La Camera dei deputati ha approvato la fiducia posta dal governo sulla Legge di Bilancio con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. L’aula della Camera voterà ora i 21 articoli su cui non ci sono emendamenti. A seguire in seduta notturna l’esame degli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento è previsto domani in tarda mattina.