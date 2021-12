Covid, i nuovi casi sono 98.020. Il tasso di positività sale al 9,5%

ROMA – Sono 98.020 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, su un totale di 1.029.429 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività sale al 9,5%, rispetto al 7,6% di 24 ore fa. I morti registrati oggi sono 136, in calo rispetto ai 202 di ieri. Il totale dei decessi sale quindi a 137.091. Lo riporta il bollettino odierno del ministero della Salute.

Per effetto dei nuovi contagi odierni, sale ancora il numero degli attuali positivi, che sono 674.865, 76.009 in più di ieri. A trainare l’aumento dei casi è ancora una volta la Lombardia, che oggi ha fatto registrare 32.696 contagi. Al secondo posto la Campania, poi il Piemonte.

Per quanto riguarda i ricoveri, i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 10.578, con un aumento rispetto a ieri di 489 degenze. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva: sono 40 in più rispetto a 24 ore fa, per un totale di 1.185 ricoverati in rianimazione.