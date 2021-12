Cts: “Niente quarantena per i vaccinati con la terza dose”

ROMA – Si va verso l’azzeramento della quarantena per i vaccinati con terza dose esposti al contagio e una riduzione, sempre per i vaccinati, positivi e asintomatici, ma con due dosi. È quanto apprende l’agenzia Dire, in attesa che il Comitato tecnico scientifico riveli le proprie raccomandazioni alla cabina di regia di Governo, la cui riunione è stata convocata per le 16:30.

L’indicazione del Cts sarebbe peraltro in linea con quando deciso dai Cdc americani nei giorni scorsi e vicina alla proposta della Società di igiene italiana, Siti, che ha pubblicato un position paper stamattina. Anche il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, aveva aperto a una riduzione dei tempi della quarantena, mentre la Conferenza delle Regioni ha chiesto al Governo di liberare i positivi asintomatici dopo dieci giorni anche senza l’esito negativo del tampone.

