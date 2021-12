Ita Airways offre 100mila mascherine Ffp2 ai suoi passeggeri

ROMA – Con l’obbligo stabilito dal Governo di utilizzare le mascherine Ffp2 anche su aerei, treni, navi e trasporto pubblico locale, Ita Airways ha deciso di venire incontro ai suoi passeggeri, rendendo disponibili a titolo gratuito per tutti i suoi voli 100mila mascherine Ffp2 di cortesia. Lo comunica la compagnia aerea “erede” di Alitalia, che in un comunicato spiega che le mascherine saranno a disposizione “per chi si imbarcherà con quelle di tipo chirurgico e/o non autorizzate per viaggiare in aereo dal nuovo Dpcm 24 dicembre 2021 n 221”.

La scelta di Ita Airways di non fare delle mascherine Ffp2 un servizio ancillare, e quindi trarne guadagno, “rispetto a scelte diverse fatte da altri vettori, tra cui spiccano alcune compagnie low cost che le offrono in vendita“, rappresenta “un gesto di grande attenzione verso il cliente“, segnala una nota. Tutto questo “va nella direzione strategica della Compagnia di mettere il cliente al primo posto, nonché un’azione di grande collaborazione con il Paese in un momento di emergenza sanitaria data dalla pandemia in corso per la variante Omicron”.

La compagnia aerea ricorda che “tutti gli aeromobili della sua flotta sono sanificati con prodotti ad alto potere igienizzante ogni giorno e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo, non solo è rinnovata ogni 3 minuti, ma è pura al 99.7%, come in una sala sterile”.