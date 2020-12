Covid, la Commissione Europea approva aiuti ad Alitalia per 73 milioni

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – La Commissione europea ha approvato 73 milioni di euro di aiuti italiani per risarcire Alitalia dai danni subiti a causa della pandemia tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020. Secondo la Commissione i 73 milioni sono in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea (Ue) e il sostegno “assumerà la forma di una sovvenzione diretta di 73,02 milioni di euro”.

“Le restrizioni in atto sia in Italia che negli altri Paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus hanno pesantemente condizionato l’operatività di Alitalia”, si legge su nota ufficiale della Commissione europea. “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere messe in atto in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’Ue. Allo stesso tempo, sono in corso le nostre indagini sulle passate misure di sostegno ad Alitalia e siamo in contatto con l’Italia sui loro piani e sul rispetto delle norme”, ha dichiarato la commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager.

