Covid, obbligo dei vaccini e parere del CTS

ROMA – Il CTS non è mai stato investito della richiesta di esprimere un parere sul programma vaccinale per il Coronavirus; nessuna richiesta è stata inoltrata in merito all’ipotizzata obbligatorietà della vaccinazione per alcune categorie di persone.

Alcuni componenti del CTS hanno espresso nei giorni scorsi posizioni “personali” sulla campagna vaccinale.



Personalmente ritengo che l’ipotesi dell’obbligatorietà per alcune categorie di operatori, possa essere valutata solo dopo aver verificato l’impatto di una adeguata campagna informativa e documentativa sul tema dei vaccini, sulle loro proprietà, controindicazioni, potenziali rischi etc.

Qualora gli sforzi informativi e documentativi del Governo non fossero sufficienti nel trovare consenso e quindi convincere il personale in servizio presso le strutture sanitarie e socio assistenziali della necessità di sottoporsi alla vaccinazione, potrebbe essere necessario un passaggio normativo con il coinvolgimento del Parlamento per proporre una norma di legge che preveda l’obbligo per alcune categorie di operatori.