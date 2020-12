Gentiloni: “Per il Recovery Plan servono procedure straordinarie”

ROMA – “La distribuzione dei vaccini anti-Covid e il Recovery Fund sono una grande occasione per rilanciare l’Europa ma per garantire il successo del Recovery Plan l’Italia deve introdurre procedure straordinarie con leggi capaci di accelerare gli investimenti“. Così il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in una intervista a ‘La Repubblica’.

“E’ una svolta storica- osserva- ma deve funzionare rendendo le nostre economie più verdi, inclusive e competitive”. L’ex premier aggiunge: “Non mi preoccupano le scadenze di queste settimane, non c’e’ un particolare ritardo italiano piuttosto penso alla seconda meta’ del 2021 e nel 2022, va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico”. I fondi poi “vanno impegnati entro il 2023 e spesi entro il 2026. Servono quindi procedure straordinarie e corsie preferenziali. Una volta definiti gli obiettivi, la vera sfida è l’esecuzione, come ha ricordato Draghi. Solo il Parlamento- aggiunge Gentiloni- puo’ creare queste corsie preferenziali e procedure straordinarie”.