F1, Gp Qatar: Piastri parte dalla pole per tenere aperto il Mondiale

Foto dal profilo X di F1

ROMA – Sempre loro. Le McLaren e Max Verstappen, in lotta per il Mondiale e dominatori anche delle qualifiche del Gp del Qatar. A scattare dalla pole sarà Oscar Piastri, che si è messo dietro Lando Norris e il pilota della Red Bull.

E dalla prima posizione in griglia proverà ad accorciare lo svantaggio sul compagno di squadra-rivale, che invece sul circuito di Losail, in quello che è il penultimo appuntamento della stagione, potrebbe addirittura chiudere i giochi conquistando il titolo. Sempre male le Ferrari, con Charles Leclerc solo decimo e l’ormai irriconoscibile Lewis Hamilton ancora una volta nelle retrovie (17esimo). Domani la gara alle ore 17 italiane.

La classifica Piloti: Norris 396 punti, Piastri 374 e Verstappen 371 nei primi tre posti; Leclerc e Hamilton sono rispettivamente quinto (226 punti) e sesto (152). La classifica Costruttori: McLaren con 770 punti (campione), Mercedes seconda a 441, Red Bull terza con 400 e Ferrari a 378.