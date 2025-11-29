Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i Big in gara: ecco dove e quando

ROMA – Tutto pronto per l’ora ‘x’. Domani 30 novembre, Carlo Conti annuncerà i Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Lo aveva già anticipato qualche settimana fa, l’ultima domenica di novembre sarebbe stata quella ideale per avere in mano una lista più completa e giusta possibile. Tanti i candidati e molto su cui riflettere per il direttore artistico che condurrà la kermesse dal Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio. Conti ha, però, stilato una lista e – come ormai consuetudine – la leggerà durante l’edizione delle 13.30 del Tg1.

“È arrivato il momento – dice in un video pubblicato dai profili social del Tg1 – domani al Tg1 delle 13.30 annuncerò i big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Io sarò puntualissimo, tutti davanti al televisore, cantanti e non, per scoprire come sarà il cast“.

Quanti artisti bisogna aspettarsi. Conti, qualche settimana fa, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, ha anticipato: “Il numero dei Big dovrebbe essere 26, ma credo di non riuscire a rimanere nei limiti che ci siamo dati. Penso di arrivare a 28…o forse anche a 30”. Intanto, i rumors non sono stati pochi. Tra i nomi più gettonati nelle liste stilate dai siti specializzati spuntano varie ipotesi. Tra queste, solo per citarne alcune, quelle che puntano a Marco Masini e Fedez, Elodie e Rkomi, Sal Da Vinci, Emma Nolde, Malika Ayane, Serena Brancale, Fulminacci, Venerus, Nada. Domani Conti svelerà finalmente la decisione presa.