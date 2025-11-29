A Messina la manifestazione contro il Ponte sullo Stretto. Schlein: “Al fianco dei cittadini, il Governo si fermi”

Foto dal profilo Instagram di Angelo Bonelli (Avs)

di Ugo Cataluddi, Giusy Mercadante ed Emanuele Nuccitelli

ROMA – “Siamo alla manifestazione di Messina contro il Ponte sullo Stretto per dire al Governo di fermarsi, su un progetto che il Partito democratico ritiene sbagliato e dannoso, sia dal punto di vista economico che da quello ambientale che da quello sociale. Le motivazioni della Corte e dei Conti hanno parlato chiaramente di una violazione delle direttive europee e ambientali. Si legge in quelle motivazioni che mancavano gli elementi di motivazione sulla salute e sulla sicurezza e che quindi andava anche preventivamente raccolto il parere della Commissione europea. Non è stato fatto. È stata fatta una modifica sostanziale dell’appalto senza rifare la gara”. Così la segretaria dem, Elly Schlein presente al corteo “No Ponte” che si è svolto a Messina contro il progetto in cantiere sullo Stretto.

“Non ci sono i dati completi per capire se c’è stato un superamento della soglia dell’aumento dei costi oltre il 50%. Tutte cose che stanno nelle motivazioni della Corte e che devono portare il governo di Giorgia Meloni a fermarsi su questo progetto dannoso e sbagliato. Siamo qui per sostenere questa mobilitazione delle cittadine e cittadini che su questo progetto hanno sempre fatto sentire la loro voce. Siamo al loro fianco”, conclude.

BONELLI (AVS): “UN’OPERA VECCHIA DI 30 ANNI CHE SOTTRAE 14 MILIARDI DI EURO AGLI ITALIANI”

Tra i migliaia di partecipanti erano presenti anche Barbara Floridia, senatrice M5S e presidente della Commissione Vigilanza Rai, e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. “Oggi è una grande giornata perché coincide con una vittoria della legalità. La Corte dei Conti ha dato ragione alle argomentazioni che abbiamo sempre posto, ovvero che questa è un’opera vecchia di 30 anni e solo l’arroganza di Salvini poteva far credere agli italiani il contrario”, scrive su Instagram il deputato.

“Un’opera – prosegue- che ha violato la direttiva europea sulla concorrenza, che ha violato la direttiva sull’ambiente, perché ci sono siti ambientali di grande rilevanza che verranno distrutti. Un’opera che sottrae 14 miliardi di euro agli italiani con un progetto vecchio e se Salvini avesse pudore e rispetto per le istituzioni, si dovrebbe dimettere”.

E, rivolgendosi alla premier, aggiunge: “Voglio dire anche una cosa a Giorgia Meloni: se dovesse andare avanti con questo progetto, registrando la delibera con riserva, sappia che noi costruiremo un muro di legalità dove loro si schianteranno“.

SALVINI: “AL LAVORO PER DARE A CORTE CONTI RISPOSTE NECESSARIE”

“Stiamo lavorando con i tecnici per dare alla Corte di Conti tutte le risposte necessarie. Conto con orgoglio di offrire a 60 milioni di italiani un’opera pubblica unica al mondo”. Lo dice il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, a margine dei lavori dell’Assemblea nazionale di Noi Moderati, in corso a Roma, parlando del Ponte sullo Stretto. Quanto alla manifestazione di oggi a Messina, Salvini commenta: “Se fosse per la sinistra non avremmo le autostrade in Italia. Ricordo che nel secolo scorso quando i nostri nonni fortunatamente lavoravano per l’Italia che ci hanno lasciato oggi, la sinistra non voleva l’autostrada del Sole. Oggi da Milano a Firenze e da a Roma a Napoli ci andremmo in monopattino con Toninelli… Quindi c’è una parte di sinistra che non vuole mai niente, non vuole la TAV, non vuole il MOSE, non vuole le autostrade, non vuole le ferrovie, non vuole le Olimpiadi, non vuole il ponte e c’è una parte d’Italia maggioritaria che invece lavora per costruire le cose”, conclude Salvini.

SIRACUSANO: “A MESSINA IN SCENA SOLITI PROFESSIONISTI ‘NO'”

“La manifestazione di oggi a Messina contro il Ponte sullo Stretto rappresenta l’ennesimo capitolo del copione messo in scena dai soliti professionisti del ’no’. Con Pd e M5s in prima fila, si continua a tifare contro il progresso, contro le opportunità e contro il futuro del Sud. Una sinistra che predica modernità ma pratica immobilismo, che dice di difendere i cittadini ma poi lavora, di fatto, per lasciarli intrappolati nella perenne arretratezza. La Sicilia e tutto il Mezzogiorno non hanno bisogno di barricate ideologiche, ma di grandi opere, sviluppo, lavoro, infrastrutture moderne. Il Ponte è una sfida strategica per connettere davvero il Paese, attrarre investimenti, creare occupazione stabile e rilanciare un’area che per decenni è stata abbandonata da chi oggi si permette di impartire lezioni”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.