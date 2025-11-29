Milano, corpo senza vita di un 43enne trovato in un canale scolmatore

MILANO – Il corpo privo di vita di un uomo di 43 anni è stato avvistato da un passante nel primo pomeriggio nelle acque di un canale scolmatore nei pressi dell’ospedale nuovo di Garbagnate Milanese, in viale Forlanini.

Sul posto- informano i Vigili del Fuoco- sono giunti oltre al personale del locale distaccamento volontario, gli esperti del nucleo fluviale del Comando di via Messina che hanno recuperato il cadavere. Nella zona anche personale del 118 e Carabinieri di Rho e Garbagnate questi ultimi chiamati ad identificare le generalità della persona.