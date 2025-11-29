Focsiv fa rete con i giovani contro le disuguaglianze

ROMA – Uguaglianza come base di democrazia sostanziale, concreta, in cui tutti possano avere accesso a diritti e opportunità. E in questo, i giovani possono essere dei grandissimi alleati. Lo certifica il progetto ‘Per una società senza disuguaglianze’, il cui bilancio conclusivo è stato al centro della XXXII edizione del Premio del volontariato internazionale di Focsiv, la rete degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. Dal titolo ‘Per non lasciare indietro nessuno’, la conferenza nazionale si è tenuta stamani presso le Industrie Fluviali a Roma.

‘Per una società senza disuguaglianze’ si è rivolto però al nostro Paese, “ancora attraversato da disparità forti, innescate da dinamiche economiche, culturali, sociali, di genere”, come riferisce all’agenzia Dire il referente per Focsiv, Primo Di Blasio.

Durato 18 mesi, l’intervento ha previsto laboratori e attività con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e gruppi giovanili, per un totale di oltre 400 giovani coinvolti. Il Movimento Shalom ne è stato capofila col sostegno anche di Caritas e tanti altri organismi in Italia, con l’obiettivo di permettere a studentesse e studenti da nord a sud, di comprendere le cause strutturali delle disparità nonché acquisire strumenti e capacità per una partecipazione attiva. “I giovani ci hanno stupito” continua Di Blasio, “hanno citato delle disuguaglianze a cui non avevamo pensato, come il tema del bullismo”. Pertanto per Di Blasio “i giovani ci sono, ma vanno accompagnati, e sostenuti. Bisogna credere in loro”.

La presidente di Focsiv, Ivana Borsotto, aprendo i lavori della giornata evidenzia il valore di questo genere di interventi: “Le democrazie sono in crisi, intaccate proprio dalle disuguaglianze, quindi ogni volta che il progetto di un socio Focsiv rende concreto l’accesso ad acqua, educazione e diritti fondamentali, stiamo poggiando un mattone per la democrazia, che è base di sviluppo, libertà e giustizia”.

Un “principio di uguaglianza” intorno a cui ragiona Andrea Michieli, direttore dell’Istituto di Diritto internazionale della pace Giuseppe Toniolo – partner del progetto. Promosso in Italia dai padri costituenti, che lo proposero nei vari rapporti sociali – da quello coniugale tra moglie e marito, a quello tra Stato e cittadini o tra imprese e lavoratori – è di fatto il “principio motore che ha permesso il passaggio da un regime limitato a una democrazia sostanziale”. La dignità della persona, spiega Michieli, “si gioca infatti nella partecipazione libera e democratica alla vita politica, economica e sociale in ogni sua forma”. Da qui, il valore assoluto della nostra Costituzione, che incoraggia “l’esportazione all’estero del progetto di uguaglianza”, non come semplice missione caritativa, ma “creazione di democrazia e sviluppo”, fino al punto di “ridurre la sovranità nazionale per dare forza a organismi multilaterali dedicati proprio alla costruzione di diritti e pace”.

Oltre al fondamento storico, l’impegno a colmare le disuguaglianze poggia anche su strumenti pratici. Tra questi il service learning, che offre agli studenti percorsi di apprendimento tramite servizi nella società. Ne parla Irene Culcasi, ricercatrice presso l’Università Lumsa di Roma: “Il fulcro è fare rete con le realtà sul territorio, creare alleanze” premette Culcasi, che illustra poi esperienze pratiche, come quella del gruppo di studenti delle superiori che al Centro diurno di Ponte Milvio ha deciso di organizzare dei caffè filosofici come spazio di ascolto per le persone, mentre degli studenti universitari in Scienze dell’educazione “hanno raggiunto gli anziani, raccogliendo le loro storie di vita tramite incontri e strumenti offerti dall’IA”.