Il premio ‘Scatto contro le disuguaglianze 2025’ va a Deianira Bedini

ROMA – Sette persone sedute su sedie colorate guardano il mare e il tramonto, le spalle rivolte all’osservatore. Sei di loro parlano, ridono, si scattano un selfie. La settima invece scruta l’orizzonte, silenziosa. Questo è ‘Riflessi di disuguaglianza’, l’immagine che ha conquistato il concorso fotografico di Focsiv ‘Scatti contro le disuguaglianze’ 2025, conferito a Deianira Bedini.

Originaria di Pisa, la fotografa e studentessa di Psicologia di 20 anni è stata premiata nel corso della XXXII edizione del Premio del volontariato internazionale di Focsiv: “Mi piace molto la street photography e un giorno, mentre ero in vacanza a Nizza, ho notato queste persone sedute l’una accanto all’altra. Alcune chiacchieravano, altre erano in silenzio”, spiega all’agenzia Dire, che la intervista a margine dell’evento. “Il rosa omogeneo del cielo mi ha ispirato e ho deciso di immortalarlo”.

Nei vari viaggi che la studentessa ha fatto attraverso l’Europa, Bedini ha usato il suo obiettivo per “cogliere le tante differenze culturali e nei modi di vivere delle persone, persino facendo la spesa al supermercato”. Le disuguaglianze emergono ma accanto ad esse ci sono anche “i modi diversi di pensare delle persone, le differenze nel contesto culturale, nell’educazione, in base al luogo in cui sono nate”.

Il presidente di Giuria, il fotografo Stefano Dal Pozzolo dell’agenzia Contrasto, tra le motivazioni del riconoscimento scrive: “Questa fotografia unisce il rigore formale al calore umano. È equilibrata, empatica e raffinata nella costruzione, senza protagonismi: tutti sono parte dello stesso respiro visivo. Ogni coppia o singolo ha il proprio microcosmo: chi parla, chi osserva e chi si scambia un gesto d’affetto. E poi c’è quella persona sola che guarda verso l’orizzonte non isolata, ma in armonia con gli altri. È un momento di introspezione serena, non di solitudine. Questa pluralità di stati d’animo conviventi nello stesso spazio- conclude Dal Pozzolo- trasmette con forza l’idea di inclusione e accettazione reciproca“.