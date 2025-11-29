Ital Communications e Mosaico Studio premiate a Touchpoint 2025

MILANO – Ital Communications e Mosaico Studio si aggiudicano il Premio Speciale ‘Impact ADV: la Comunicazione che ispira’ nell’edizione 2025 dei Touchpoint Awards Strategy, per le attività svolte in occasione del World Meeting on Human Fraternity. Il riconoscimento è stato consegnato alla Fabbrica delle Lampadine di Milano, alla presenza dei protagonisti del settore.

Il premio valorizza l’eccellenza nella comunicazione realizzata per un evento internazionale che ha riunito leader istituzionali, Premi Nobel, artisti e cittadini da tutto il mondo, culminato con il concerto ‘Grace for the World’ in piazza San Pietro. Le due agenzie sono state premiate per strategie creative, accuratezza esecutiva e capacità di promuovere in modo autentico dialogo, inclusione e solidarietà.

“È un risultato che ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare il nostro lavoro con ancora maggiore determinazione”, affermano Attilio Lombardi e Domenico Colotta, fondatori di Ital Communications. “Organizzare e gestire un evento internazionale come il World Meeting on Human Fraternity ha rappresentato una sfida importante, che abbiamo affrontato per rendere tangibili e riconoscibili valori fondamentali come il dialogo, l’inclusione e la solidarietà. Abbiamo voluto mettere le persone al centro del progetto, sviluppando strumenti capaci di favorire connessione e partecipazione. Non volevamo semplicemente ‘parlare di fraternità’, ma comunicare solidarietà creando ascolto, relazioni e coinvolgimento autentico”.

Luigi Bartone e Felice Castrignanò, fondatori di Mosaico Studio, aggiungono: “Questo riconoscimento ci motiva a proseguire nel nostro percorso. È il risultato della dedizione e della passione con cui abbiamo affrontato ogni fase del progetto. Crediamo che, quando si agisce mossi da valori autentici, ogni ostacolo diventa un’occasione per esprimere la vera essenza dell’umanità. Il nostro lavoro va oltre la realizzazione tecnica e diventa un ponte che unisce persone ed emozioni”.

