Tg Commissioni, l’edizione di sabato 29 novembre 2025

PONTE SULLO STRETTO, CIUCCI: “POTRÀ ESSERE COMPLETATO ENTRO IL 2033”

Il Ponte sullo Stretto di Messina “potrà essere completato nel 2033”. Lo assicura l’amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, in audizione alla commissione parlamentare sugli svantaggi dell’insularità. L’ad si dice fiducioso “di poter ottenere una registrazione” da parte della Corte dei Conti, “nella convinzione di aver agito nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee”. Infine Ciucci osserva che l’infrastruttura “rappresenta la migliore risposta alla necessita’ di un collegamento efficiente e moderno tra la Sicilia e il resto d’Italia e l’Europa”.

BANKITALIA: “LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, UN PASSAGGIO IMPORTANTE“

La riforma del Testo unico della finanza costituisce “un passaggio importante per favorire l’espansione del mercato dei capitali in Italia”. Lo ha detto il capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Giuseppe Siani, in audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze sul decreto legislativo in attuazione della delega della Legge Capitali. Siani ha sottolineato che “il mercato dei capitali italiano è storicamente meno sviluppato” a causa “di fragilità strutturali” così come quello del venture capital, “sottodimensionato” rispetto a partner come Francia e Germania.

INPS: “CRESCITA CRESCENTE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ, NEL 2024 AL 65%”

Il ricorso al congedo di paternità “ha registrato una crescita costante, con un incremento significativo dal 20% del 2013 al 64% del 2022, attestandosi al 65% del 2024”. Lo ha detto Gianfranco Santoro, direttore centrale studi e ricerche dell’INPS in audizione alla commissione Lavoro della Camera sulla riforma dei congedi parentali.

“Circa il 66% si astiene dal lavoro per almeno 7 giorni, mentre superano i 30 punti percentuali coloro che utilizzano meno della metà dei 10 giorni messi a disposizione”, ha precisato Santoro.

VIOLENZA DONNE, AMNESTY: “GRAVI RIPERCUSSIONI DA QUELLA ONLINE”

“Il 41% delle donne che hanno subito violenze o molestie online ha affermato che, almeno in un’occasione, queste esperienze le hanno fatte sentire minacciate, anche nella loro vita offline e nella loro incolumità fisica”. Lo ha detto Tina Marinari, campaigner di Amnesty International Italia, intervenendo in audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.

Secondo un sondaggio commissionato da Amnesty già nel 2017 su donne tra i 18 e i 55 anni in Danimarca, Nuova Zelanda, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti ha rilevato che il 23% delle donne ha segnalato almeno un’esperienza di abuso o molestia online. Più della metà delle donne che hanno subito violenze online “hanno accusato ansia, attacchi di panico, depressione, isolamento e ritiro dallo spazio web”, ha concluso Marinari.

