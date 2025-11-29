Le previsioni meteo di sabato 29 novembre 2025

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Fase temporaneamente più asciutta. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in gran parte asciutto, ma il cielo si potrà vedere nuvoloso o localmente anche coperto. La maggior probabilità di piogge si avrà lungo le coste tirreniche della Sicilia e localmente anche sulla Puglia costiera, specie su Gargano e Salento. I venti soffieranno da direzioni variabili, mari a tratti mossi.

NORD

La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente asciutto, ma il cielo si potrà vedere nuvoloso o localmente anche coperto. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno quasi calmi o poco mossi. Valori termici piuttosto freddi al mattino, localmente sottozero in pianura. Temperature: Valori massimi attesi tra i 9 e i 13°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in temporaneo aumento. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Sardegna la nuvolosità tenderà ad aumentare fino a cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni previste. Venti settentrionali, mari mossi. Temperature: valori massimi compresi tra gli 8°C di Campobasso e l’Aquila, i 13°C di Roma e i 16°C di Cagliari.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni soffiano venti dai quadranti settentrionali, pertanto la giornata sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza stabile e soltanto su alcuni settori sono previste delle precipitazioni. Alcune piogge bagneranno la Sicilia settentrionale e in Puglia le coste adriatiche, soprattutto del Gargano e del Salento. I mari risulteranno generalmente mossi. Temperature: valori massimi attesi tra gli 8°C di Potenza e i 14-16°C delle altre città.