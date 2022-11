Occhiuto: “troppe le mie deleghe? Sono necessarie per le riforme”

CATANZARO – “La guida della Sanità l’ho dovuta assumere perché il commissario non può essere che il presidente. Per quanto riguarda gli altri settori, come l’Ambiente, nello specifico le Ato e l’Autorità idrica, abbiamo messo in atto delle politiche di riforma che solo il presidente poteva guidare. Ricordo che abbiamo messo fuori dalla liquidazione Sorical e avviato il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Sono progetti strategici che è giusto che siano in capo al presidente e che stanno andando avanti, abbiamo anche un ottimo commissario, Bruno Gualtieri. Occuparsi del Turismo sarà oneroso ma credo sia necessario”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi a Catanzaro alla Cittadella regionale, a margine della presentazione delle deleghe assegnate ai nuovi componenti della giunta regionale. Ad Emma Staine (Lega) sono state assegnate le deleghe: Politiche sociali e Trasporti; a Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia): Lavoro e Formazione professionale. Occhiuto terrà per sé la delega al Turismo.

