A Favara medico ucciso nel suo studio, c’è un fermato

PALERMO – Omicidio a Favara, in provincia di Agrigento. Il cardiologo Gaetano Alaimo è stato ucciso a colpi di pistola all’interno del suo studio medico. Il medico lavorava in via Bassanesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno poi fermato l’indiziato dell’omicidio, che si era dato alla fuga.

I CARABINIERI HANNO FERMATO UN UOMO DI 47 ANNI

C’è un fermato per l’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, avvenuto nello studio del professionista a Favara (Agrigento).

I carabinieri del Comando provinciale, guidati dal colonnello Vittorio Stingo, insieme con i colleghi della Tenenza di Favara, hanno bloccato un 47enne, Adriano Vetro, paziente del medico.

