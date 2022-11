Mas smonta anche l’insegna, negli ex magazzini trash arriverà l’Accademia del Costume e della Moda

ROMA – Mas esce definitivamente di scena. Le iconiche insegne dei Magazzini allo Statuto, storico negozio nel cuore dell’Esquilino, il quartiere più multietnico di Roma, non ci sono più. Tolte quelle su via Pellegrino Rossi, poi quelle più grandi su via dello Statuto.

La struttura, 7mila metri quadrati, in realtà ha chiuso ormai da tempo, a gennaio del 2017, dopo essere stato uno dei luoghi storici del commercio capitolino. Mas a Roma era una struttura per il lusso, poi si è trasformata in un magazzino per abiti, scampoli e merce a bassissimo prezzo. Tra colori sgargianti, vestiti extra-large e capi altrove introvabili. Come i jeans a 5mila lire, le mimetiche o i giacchetti di finta pelle a diecimila. Tutto di poca qualità, in un percorso fatto da cartelloni di carta e le offerte scritte a mano con i pennarelli.

Nel tempo attorno a Mas a Roma si erano anche create leggende metropolitane, come quella dei bambini scomparsi nei camerini di prova. Immagini di una città andata, più stracciona e sincera. Chi è cresciuto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta ricorda ancora le pubblicità con Alvaro Vitali, il noto ‘Pierino’. Immagini notturne in onda sulle tv locali, pure loro scomparse sotto i colpi del digitale terrestre. Un luogo frequentato da romani e turisti alla ricerca di un qualcosa di alternativo. E anche dagli artisti, tra cui il romanissimo ‘Piotta’ che qui ha ambientato il video del suo ‘Supercafone’. O Rä di Martino che gli ha dedicato ‘The show MAS Go On’, un mediometraggio con Iaia Forte, Maya Sansa, Sandra Ceccarelli e Filippo Timi.

Ora i locali di Mas riprenderanno vita e ospiteranno le attività dell’Accademia del Costume e della Moda, fondata nel 1964 a Roma da Rosana Pistolese e in cerca di una nuova sede. (Foto dal gruppo Facebook Il Cielo Sopra Esquilino)

