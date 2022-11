A Parma sconti su bolletta elettrica per chi usa apparecchi salvavita

Parma – Un aiuto a chi non può fare a meno di consumare energia elettrica per utilizzare delle apparecchiature medicali salvavita. Lo ha deciso il Comune di Parma, prevedendo un bonus per “disagio fisico”, per i residenti affetti da gravi malattie o familiari che li assistono. Consiste in uno sconto diretto in bolletta, applicato senza interruzioni per tutta la durata dell’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali. Quando queste non saranno più necessarie, il cittadino dovrà comunicarlo al proprio distributore di energia.



I dispositivi ammessi sono in particolare quelli elettrici per le funzioni cardio-respiratoria, renale e alimentare e gli ausili come sollevatori mobili e materassi antidecubito. Il valore del bonus è assegnato in funzione dei consumi e del tempo giornaliero di utilizzo delle macchine. Per presentare domanda bisogna accedere online ai servizi sociali comunali.

