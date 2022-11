NAPOLI – A Casamicciola, il comune dell’Isola d’Ischia colpito da una frana intorno poco prima dell’alba dello scorso 26 novembre, si continua incessantemente a cercare. All’opera vigili del fuoco, volontari della protezione civile, forze dell’ordine che senza sosta perlustrano palmo a palmo le zone più colpite e dove si ritiene possano essere le quattro persone che ancora mancano all’appello. Le vittime accertate ad ora sono otto: l’ultimo corpo ad essere rinvenuto ieri mattina è stato quello del 15enne Michele Monti. I suoi fratelli minori, Francesco e Maria Teresa, erano stati ritrovati domenica.

SI CONTINUA A SCAVARE PALMO A PALMO

A confermare che nessun altro cadavere è emerso dal fango sono gli stessi vigili del fuoco in un tweet pubblicato alle 19:30. Di certo si sa che le loro unità sono impegnate, principalmente, nella zona nella quale è presumibile che ci siano i dispersi. In quella area, in particolare, si cercano i genitori dei fratellini Monti.

COSTATE L’ARRIVO DEI RINFORZI PER LA MACCHINA DEI SOCCORSI

Sull’Isola del golfo di Napoli la macchina dei soccorsi non si ferma: a sostegno di tutte le realtà impegnate arrivano continuamente rinforzi. Impegnati a liberare strade, a rendere accessibili abitazioni, a sostenere i cittadini c’i sono anche c’è anche una rappresentanza del Nucleo di Protezione civile di Sorrento, guidata dall’assessore Eduardo Fiorentino. “Siamo qui – le sue parole – per offrire anche il nostro aiuto nelle aree colpite dalla frana. Il quadro della situazione è critico e con uomini e mezzi messi a disposizione dal Comune di Sorrento, desideriamo portare collaborazione e solidarietà, per ridurre i disagi per la popolazione. Resteremo sull’isola fino a quando ce ne sarà bisogno, per offrire il nostro seppure piccolo supporto in questa enorme tragedia”.

