Schillaci propone un ‘decreto Molise’ per recuperare il deficit in sanità

CAMPOBASSO – “La sanità di questa Regione si trascina da troppi anni in una situazione di deficit insostenibile, per cui la richiesta di un ‘decreto Molise’ per il recupero del deficit, sul modello della Regione Calabria, va presa in seria considerazione anche dal Mef”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo oggi all’inaugurazione dell’Anno accademico 2022/2023 dell’Università degli Studi del Molise.

Ma un decreto “da solo”, secondo Schillaci, non sarebbe sufficiente “senza una strategia di più ampio respiro – ha aggiunto il ministro – che consenta a questa Regione, una volta azzerato il debito, di non generarlo di nuovo”.

Va quindi creato un “nuovo modello” per consentire il “mantenimento del pareggio di bilancio dopo il decreto. Potrebbe essere utile la costituzione di un tavolo di coordinamento che coinvolga tutte le istituzioni, compresa l’università, per mettere a punto un piano di gestione che fornisca tutte le garanzie alla Salute e al Mef”, ha concluso infine Schillaci.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it