VIDEO | Genoa, Baccini: ‘Via Blessin? Sì se arriva Andreazzoli, piena fiducia in 777’

GENOVA – Nuovo allenatore sulla panchina del Genoa domenica prossima? Il super tifoso rossoblù Francesco Baccini non ha dubbi. “Dipende da chi è: a volte si rischia di cambiare in peggio. Se venisse Andreazzoli, sarei contento perché è uno che conosce il campionato italiano, che di tattica non è secondo a nessuno. Con l’Empoli ha fatto benissimo e aveva anche iniziato bene nella sua prima esperienza al Genoa”. Il cantautore genovese, che tutte le settimane discetta della sua squadra su Twitch assieme a Claudio Onofri, parla di Genoa a margine di una conferenza stampa in Regione Liguria per presentare il suo prossimo concerto con raccolta fondi per l’Airc a Camogli.

Già finito l’amore per i 777? “Ma figurati, ci mancherebbe altro- replica Baccini- abbiamo una società molto solida, forse ci sono stati degli errori tattici, a partire l’anno scorso dalla scelta di Shevchenko, ma era anche questione di inesperienza. Sono arrivati Spors e Blessin e, nonostante siamo andati in B, qualcosa si è visto. Ora è un momento di crisi all’interno della squadra. Bisogna capire se la colpa è dell’allenatore o va ricercata altrove”.

Il problema, dunque, è Blessin? “L’allenatore ha delle colpe, ma in campo ci vanno i calciatori- riprende il cantante- io so cose che voi umani non potete sapere. Però piena fiducia nei 777, per fortuna che sono venuti, altrimenti il Genoa rischiava di fare la fine del Chievo, di ripartire dai dilettanti. Sicuramente hanno un piano a lungo termine e noi tifosi vogliamo vedere le cose domani mattina. Ma io sono tranquillo con questa società: anche loro vogliono tornare subito in Serie A, ma anche loro si stanno rendendo conto che la B non è una passeggiata di salute e, per certi versi, è anche più difficile della Serie A, perché non ci sono squadre materasso. E l’abbiamo visto domenica, perdendo in casa dell’ultima in classifica”.

