Gli assistenti sociali sui minori dettano la linea ai Tribunali? La risposta di Gianmario Gazzi (Cnoas)

“La relazione dell’assistente sociale è una delle diverse componenti che devono formare un giudizio da parte del giudice. Chiunque continui a raccontare alla cittadinanza che è l’assistente sociale che decide omette un pezzo di informazione”. Così Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, a margine della presentazione della proposta di legge della consigliera regionale Francesca De Vito ‘Dalla parte dei minori’, tenutasi ieri nella Sala Tevere della Regione Lazio.

“L’assistente sociale redige una sua valutazione di tipo tecnico professionale che viene inviata al Tribunale, poi la decisione in merito è del Tribunale. La decisione non può essere semplicemente dei tecnici- ha ribadito- I tecnici portano le informazioni a colui o a coloro che devono decidere. Ognuno deve fare la sua parte, ognuno si prende la propria responsabilità. Gli assistenti sociali si prendono le loro responsabilità. Se non lo fanno, vanno segnalati”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it