L’arte del mosaico si racconta su TikTok

RAVENNA- La millenaria arte del mosaico sposa il più giovane tra i social network. Oggi e domani, mercoledì 30, la Biennale di Mosaico di Ravenna sbarca infatti su Tiktok con protagonisti i racconti dei giovani talenti dell’Accademia di Belle arti e del liceo artistico Nervi-Severini. Sono oltre 50 i ragazzi che si incontreranno nelle sale del Museo d’arte della città, Mar, per raccontare i grandi capolavori della città e le opere personali degli studenti d’arte musiva.

Dopo una formazione “deep dive”, e dunque un’analisi approfondita dello storytelling social a cura dello studio creativo Kreativehouse, un gruppo di giovani talenti invaderà la città per far riemergere racconti antichi, i punti di vista nuovi sul mosaico e per raccontare la propria ricerca artistica nell’arte musiva.

Si potranno così sperimentare contenuti culturali, vedere opere d’arte famose delle collezioni del museo, la mostra “Prodigy Kid. Francesco Cavaliere-Leonardo Pivi” ed esplorare gli spazi iconici del Mar attraverso lo sguardo fresco degli insider: i ragazzi che studiano l’arte e vivono quotidianamente la città.

L’evento chiude ufficialmente la VII Biennale di mosaico contemporaneo ed è anche l’occasione per inaugurare la piattaforma Tiktok del museo, con il social a rappresentare “una piattaforma di intrattenimento globale, un luogo che celebra l’espressione culturale e la creatività consentendo alle community di scoprire anche le opere d’arte e le curiosità turistiche e culturali”.

Nel corso dei prossimi mesi i video racconti saranno accessibili a tutti, i progetti più interessanti degli studenti di arte musiva e i video più creativi potranno essere cercati con #BiennaleDelMosaico su Tiktok o accedendo all’account ufficiale del Mar.

