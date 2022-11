‘One love’, dal Qatar a Genova: il M5S indossa la fascia in Consiglio regionale

GENOVA – La fascia “One love”, che i capitani di diverse nazionali di calcio avrebbero voluto indossare in occasione dei mondiali in corso in Qatar, arriva anche nel consiglio regionale della Liguria. A indossarla, stamattina in apertura dei lavori dell’assemblea legislativa, i consiglieri del Movimento cinque stelle, Fabio Tosi e Paolo Ugolini.

“Una fascia proibita durante le partite della Coppa del Mondo, in un Paese che non dimostra di riconoscere determinati diritti- spiega il capogruppo Tosi- un piccolo gesto simbolico con cui vogliamo esprimere solidarietà a tutta la comunità Lgbtq+ e a quei calciatori a cui è stato vietato indossarla. La fascia da capitano ‘One Love’ è un segnale contro ogni forma di discriminazione dell’orientamento sessuale: non esistono amori di serie A o serie B, è ora di alzare l’asticella dei diritti”.

Dopo l’intervento, il presidente del consiglio, Gianmarco Medusei, ha invitato i consiglieri a rimuovere la fascia perché non conforme al regolamento d’aula.

