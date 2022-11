Chi è Gianluca Ferrero, il nuovo presidente della Juventus scelto da Exor

ROMA – Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria della Juventus, ha scelto il nuovo presidente al posto del dimissionario Andrea Agnelli: Gianluca Ferrero. “Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, il dr. Ferrero possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”, si legge nel comunicato di Exor.

Nato a Torino nel 1963, Ferrero si è laureato in Economia e Commercio nel 1988. Dal 1989 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dal 1995 è iscritto al Registro dei Revisori Legali. È inoltre Consulente Tecnico del Giudice presso il medesimo Tribunale. È Presidente del Collegio Sindacale di Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, P. Fiduciaria, Emilio Lavazza, Gedi Gruppo Editoriale, Nuo e Lifenet. Ricopre la carica di Sindaco effettivo in Fenera Holding. È Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Banca del Piemonte e componente del Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group e di Pygar.

IL TITOLO DELLA JUVENTUS CROLLA IN BORSA

Il titolo della Juventus è stato sospeso in Borsa. Le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione della Juventus, arrivate ieri sera a mercati chiusi, hanno generato un vero e proprio terremoto. Il titolo del club in apertura di Piazza Affari non riesce a fare prezzo. Nonostante l’annuncio da parte di Exor dell’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di presidente della società, stamattina si è registrato l’atteso crollo. Il titolo del club bianconero ha ceduto il 9% attestandosi a quota 0,2532 euro per azione, contro gli 0,2796 euro per azioni fatti registrare alla chiusura di ieri.

