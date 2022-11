The Weeknd in Italia nel 2023: tutte le info sui biglietti

ROMA – The Weeknd recupera i concerti che avrebbe dovuto tenere in Italia il 31 ottobre e l’1 novembre scorsi a Milano. Due delle date ‘vittime’ dell’annullamento dell’intero tour, “The After Hours til Dawn”, causa un ripensamento dell’intero all’allestimento degli show. “Voglio realizzare qualcosa di più grande e più speciale che richiede gli stadi”, aveva fatto sapere il cantautore canadese che ora può annunciare le date di recupero per l’Europa. Nuovi appuntamenti, dopo la prima tranche di live in America, che saranno inaugurati il 10 giugno da Manchester, per concludersi il 12 agosto a Tallin.

IL CONCERTO DI THE WEEKND IN ITALIA: LA LOCATION

Non cambia la città che rimane Milano ma è diversa la location che ospiterà i fan che, al tempo dell’avvio delle prevendite lo scorso febbraio, avevano mandato in tilt TicketOne. The Weeknd si esibirà all’Ippodromo Snai La Maura, stesso sfondo del concerto di Travis Scott del 30 giugno 2023.

I BIGLIETTI

Ora parte la caccia al biglietto. L’ora X per le prevendite generali è alle 12 del 2 dicembre. Alle 12 di giovedì 1 dicembre, invece, la prevendita speciale per gli iscritti (è totalmente gratuito) a My Live Nation, organizzatore dell’evento.

All’apertura delle vendite in presale, una volta fatto il login sul sito www.livenation.it sarà lì visibile il link per l’acquisto dei biglietti sul sito dedicato di TicketOne dalle ore 12 del 1 dicembre fino alle 12 del 2 dicembre.

I possessori dei biglietti per le date cancellate, infine, potranno iscriversi a livenation.it per accedere alla prevendita anticipata.

BIGLIETTI E BENEFICENZA: IL CONTRIBUTO ALLA LOTTA ALLA FAME NEL MONDO

Acquistando il proprio biglietto, TicketOne annuncia già una disponibilità limitata, si finanzierà il fondo XO Humanitarian, lanciato da The Weeknd per sostenere il programma dell’Onu che lotta contro la fame nel mondo, il World Food Programme.

L’artista è ambasciatore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, oltre al contributo dato con i suoi concerti, ha donato 500mila dollari alla causa. Binance, lo sponsor del tour, ha inviato 2 milioni di dollari. Per ogni biglietto sarà devoluta la cifra di 1 euro.

