La Sardegna sotto la neve, aziende agricole isolate

CAGLIARI – In Sardegna diverse aziende agricole sono in queste ore isolate a causa delle copiose nevicate che hanno imbiancato nella notte varie zone dell’isola, soprattutto in montagna e nell’interno. A lanciare l’allarme è Coldiretti Sardegna che, attraverso i presidenti di sezione in tutti i Comuni, sta monitorando la situazione nelle aree più a rischio.









“Le difficoltà maggiori le stanno riscontrando gli allevatori in strada dalle prime ore della mattina per raggiungere gli ovili, ma c’è chi è rimasto bloccato in azienda da ieri sera- sottolinea l’associazione-. Il peso della neve ha causato la caduta di qualche albero, che in alcuni casi hanno ostruito le strade rurali, ma difficoltà si sono riscontrate anche nelle arterie principali e nelle aziende, dove manca la corrente elettrica e dove gli animali in giornate come queste devono rimanere in stalla o essere accuditi con razioni integrative di foraggio e mangime”.