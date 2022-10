Cristina Quaranta a Verissimo: “Al Gf Vip per i soldi. Ora torno a fare la cameriera”

BOLOGNA – “I soldi che guadagno al Grande fratello li avrei guadagnati in un anno e mezzo al ristorante Quindi sì, ci sono andata per i soldi“. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Cristina Quaranta racconta che la scfelta di partecipare al Grande Fratello vip è stata presa per motivi economici.

LEGGI ANCHE: Sarà maschio: Bianca Atzei e Stefano Corti svelano il sesso dei bimbo a Verissimo

LA MORTE DEL FRATELLO

Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, Cristina racconta il dramma della morte del fratello (“Lo porto sempre con me, l’ho perso a novembre di due anni fa. È stata una bella botta“), venuta poco dopo quella di una zia. Si commuove solo a vedere la sua immagine sullo schermo. La malattia è durata pochi mesi. Quando Silvia Toffanin le chiede come faccia a essere serena, lei risponde: ” Serena è una parola grossa, si va avanti, giorno per giorno. Preferisco godermi il giorno che sto vivendo perchè tanto il giorno dopo ci sarai? non ci sarai? Chi lo sa. Ho sempre vissuto giorno per giorno”.

LA DEPRESSIONE

Spazio alla grande gioia per la nascita della figlia Aurora (che quando era dentro la casa del Grande fratello è andata a trovarla per farle una sorpresa) e alla bruttissima esperienza vissuta nell’ultima storia d’amore, quella finita dall’oggi al domani con il compagno che l’ha sbattuta fuori di casa senza darle una ragione per la fine della loro storia d’amore. Sono stati “sei mesi difficili”, questa persona, racconta Cristina, è stata di “una cattiveria inaudita e gratuita”. Dopo parecchio tempo, dopo averlo rivisto, Cristina racconta di aver pensato “Ma come ho fatto a stare con un uomo così. E lì ho capito che ero guarita. Ero andata in depressione, non mi alzavo dal letto, non mangiavo, non mi lavavo, mi facevo aiutare con tranquillanti vari. Dopo tre mesi mia figlia mi ha detto ‘Mamma adesso basta’”.

L’uscita dalla depressione è stato il lavoro, “il negozio di tende al mattino, e poi la cameriera la sera. Questo mestiere mi piace tantissimo, mi fa stare a contatto con le persone, e al ristorante romano dove lavoro mi sono sentita subito a casa”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Il web non perdona, al Gf Vip eliminata Elenoire Ferruzzi per lo sputo

IL GRANDE FRATELLO FATTO “PER SOLDI”

L’avventura del Gf Vip? “L’ho fatto per isoldi, quello che guadagno al Gf lo avrei guadagnato al ristorante in almeno un anno e mezzo, per cui mi sono detta ‘perchè no’ E poi mi sono riposata un po’. Perchè nell’ultimo anno, facendo due lavori, alla mattina il negozio e alla sera il ristorante, non ho avuto tempo per fare niente, ero molto stanca, ho perso 9 chili”. Si è riposata dentro la casa più spiata d’Italia? “Mi sono ripostaa a livello fisico ma a livello mentale è stata una tragedia. La cosa più pesante è stato avere a che fare con doppiogiochisti ipocriti, io non ce la faccio, è più forte di me. M piacerebbe esser astuta, furbas, invece alla fine risulto una stupida. È tanto se sono durata un mese. la famiglia ha detto che mi sono comportata bene ‘non sembravi nemmeno tu’. Questo perchè ho imparato a contare fino a 100“. Dentro la casa, racconta ancora Cristina, “alcuni concorrenti hanno infierito sulle mie fragilità”.

LEGGI ANCHE: X Factor, via ai live: ecco chi è stato eliminato nella prima puntata

LA PREVISIONI SUL VINCITORE

Chi vincerà il Grande Fratello? “Credo e mi auguro vinca Luca (Salatino, ndr). È un ragazzo verace, genuino, molto dolce, ne ha passate tante. Mi fa molta tenerezza. Abbiamo avuto anche momenti di scontro, ma da romani ce le siamo sempre detti in faccia. Io preferisco sempre lo scontro confronto piuttosto che chiedere scusa quando non lo pensi, oppure chiedere scusa e poi sentirsi parlare alle spalle”. Dispiaciuta di essere uscita? “No, per niente, sono tornata alla mia leggerezza. E ora tornerò afare la cameriera“.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Cristina Quaranta incontra la figlia Aurora e racconta la sua sofferta storia d’amore

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it