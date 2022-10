“Dove andare per…”: ecco la guida per le persone senza dimora

BOLOGNA – A Bologna è pronta la nuova guida della città per le persone senza dimora: ovvero la 12esima edizione di “Dove andare per…”, la pubblicazione realizzata e aggiornata ogni anno da Avvocato di strada “per dare informazioni a chi vive in strada su dove andare per vestirsi, lavarsi, mangiare, trovare lavoro e assistenza legale”, ricorda l’associazione in una nota. La guida “è un punto di riferimento per i cittadini senza dimora, ma anche per gli operatori e per chiunque voglia collaborare a rendere Bologna una città sempre più inclusiva”, dichiara l’assessore comunale al Welfare, nuove cittadinanze e fragilità Luca Rizzo Nervo.

“C’È SCRITTO COME CONTINUARE A VIVERE DA ESSERE UMANI”

“In questa guida c’è scritto come continuare a vivere da esseri umani. La pubblicazione- spiega il presidente di Avvocato di strada, Antonio Mumolo- viene distribuita gratuitamente in stazione, nei dormitori, nelle mense e in tutti i luoghi di Bologna frequentati dalle persone senza dimora. I titoli dei capitoli della guida sono stati tradotti in varie lingue perché possa essere d’aiuto anche a quelle persone che non conoscono bene l’italiano”. Quest’anno, poi, la guida “contiene due grandi novità- segnala Mumolo- frutto di battaglie decennali portate avanti da Avvocato di strada insieme a tante altre associazioni di volontariato”. La prima è che “in Emilia-Romagna anche le persone senza dimora, prive di residenza, potranno usufruire di un medico di base e potranno quindi curarsi come tutti gli altri cittadini”, ricorda Mumolo. La seconda novità è che “le persone senza dimora potranno ottenere un abbonamento gratuito temporaneo per l’autobus- continua il presidente di Avvocato di strada- evitando così multe e umiliazioni dovute allo stato di povertà”.

“OGGI IN EMILIA-ROMAGNA USCIRE DALLA STRADA È MENO ARDUO”

Afferma ancora Mumolo: “Oggi a Bologna, come in Emilia-Romagna, uscire dalla strada è meno arduo. Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato alla realizzazione di questa guida e il Comune di Bologna, area Benessere di comunità, per la collaborazione. Un ringraziamento speciale alla Fondazione amici di Zac per la fiducia e per il sostegno economico accordato per la realizzazione della nuova edizione della guida e di altre attività da noi realizzate in favore delle persone senza dimora”.

ECCO DOVE SARÀ POSSIBILE TROVARE LA GUIDA

La nuova edizione della guida è stata stampata in 2.500 copie e nel corso dell’anno verrà distribuita gratuitamente in stazione, nei centri diurni, nei dormitori, nelle mense per i poveri e in tutti i luoghi frequentati dalle persone senza dimora, grazie al supporto dei Servizi sociali territoriali. Le associazioni che vogliono avere alcune copie della guida possono ritirarle nella sede di Avvocato di strada, in via Malcontenti 3, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Altrimenti è possibile scrivere a [email protected] o chiamare lo 051227143 per concordare il ritiro in altri orari.

