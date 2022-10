Sarà maschio: Bianca Atzei e Stefano Corti svelano il sesso dei bimbo a Verissimo

BOLOGNA – Dalla scatola-regalo salta fuori un orsetto peluche con gli occhiali da sole e un bel fiocco azzurro. Così, tra i sorrisi, la cantante Bianca Atzei svela a Verissimo il sesso del bimbo in arrivo insieme al compagno- iena Stefano Corti. “Arriva un maschio“, dice lui. “E sai come lo abbiamo saputo?”, dice a Silvia Toffanin. “Sentiamo”. E lui racconta: “Io faccio sempre delle gaffe. Allora, andiamo a fare l’ennesima ecografia e io guardo la ginecologa e dico ‘Ma quello è il cordone ombelicale?‘ E lei ‘Ehm no'”. Risate generali, dal momento che per tutto il tempo dell’intervista si sono susseguite battute e gag tra i due, dando l’immagine di una coppia molto affiatata e innamorata.

DA CALA GONONE ALLA GRAVIDANZA ANDATA MALE

I due hanno raccontato l’inizio della loro storia d’amore (lui: “Ci siamo conosciuti a un concerto, lei subito si è attaccata“. E lei: “Me lo sono trovato subito in casa”), i primi tempi e la voglia immediata (“dopo appena due mesi che stavamo insieme”, dice lui) di diventare una famiglia e avere un bambino. Dopo un un aneddoto molto buffo su una giornata di vacanza a Cala Gonone in Sardegna a caccia della sorella di Beyoncé e sul messaggio che parlava di scarpe inviato per sbaglio al cantante Morgan, c’è stato spazio anche per il ricordo triste della precedente gravidanza andata male (“Ci ha molto rafforzato e unito”), per parlare del figlio adolescente di Corti e infine per la gioia incredibile di questa avventura arrivata ormai a pochi mesi dal parto: “Mi sto godendo ogni momento di questo dono“, ha detto Bianca Atzei, fazzoletti alla mano per alcuni momenti di commozione (“Ho gli ormoni a palla che non mi lasciano stare”).

IL DOPPIO COGNOME

“Avete già il nome? Lo volete tenere per voi?”, chiede Silvia Toffanin. Lei risponde “No, non sappiamo ancora”. E lui le fa eco: “Ma come no, sì che lo abbiamo deciso”. Ancora sorrisi e risate. “Va bene, in ogni caso sappiamo che si chiamerà Corti di cognome”. E qui un’altra piccola rivelazione, ovvero la volontà di dare al piccolo il doppio cognome: “Pensiamo di chiamarlo Corti Atzei, mi piacerebbe”, dice la cantante. E subito arriva la successiva battuta di Corti : “Del resto se fosse stata femmina l’avremmo chiamata Silvia Toffanin”.

