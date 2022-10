Caldo pazzo, weekend con temperature anomale ovunque. Le previsioni fino a lunedì

ROMA – “Ultimi giorni del mese ancora caratterizzati da una circolazione ‘bloccata’: l’anticiclone africano è sempre ben saldo sul nostro Paese. Ottobre quindi si chiude all’insegna della stabilità atmosferica, e soprattutto con temperature fortemente superiori alle medie stagionali sia nelle massime che nelle minime notturne, con le anomalie più marcate al Centro-Nord e in Sardegna.

L’aria ferma nei bassi strati favorirà ancora l’accumulo di inquinanti e umidità, con locali formazioni di nebbie notturne principalmente nella fascia centrale della Val Padana a cavallo del Po. In seguito, nei primi giorni di novembre l’anticiclone inizierà ad indebolirsi lasciando lentamente spazio ad un flusso occidentale atlantico e al passaggio di una debole perturbazione”. Lo fa sapere in una nota Meteo Expert.

LEGGI ANCHE: Meteo impazzito, arriva la ‘Novembrata’: previsioni per il ponte dei morti

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Sabato cielo in prevalenza sereno in tutta Italia; qualche modesto annuvolamento potrà interessare la Sicilia meridionale. Temperature senza variazioni di rilievo, al più con lievi cali su Campania e Sicilia; valori ancora superiori alla norma, con anomalie più marcate sul Centro-Nord e in particolare nelle aree alpine.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Domenica cielo sereno sulla maggioranza delle regioni italiane. Nelle ore più fresche visibilità localmente ridotta da nebbie sulla bassa pianura padana e veneta. In giornata qualche nube nel sud della Sardegna e della Sicilia, cielo velato sul Nord-Ovest. Temperature senza variazioni di rilievo, ancora ben al di sopra della norma e con anomalie più marcate al Centro-Nord. I valori pomeridiani oscilleranno da nord a sud per lo più tra 21 e 25 gradi, ma con punte anche superiori.

LE PREVISIONI PER LUNEDÌ

Ultimo giorno del mese all’insegna del tempo stabile e clima mite. Cielo prevalentemente sereno, con solo qualche velatura in transito al Nord e modesti addensamenti sul Salento e nel sud della Sardegna. Al mattino possibile presenza di nebbie sulla bassa pianura Padana centro-orientale. Temperature con variazioni contenute; valori pomeridiani a basse quote per lo più compresi fra 20 e 25 gradi, con punte localmente più elevate.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it