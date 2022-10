Cresce la fiducia degli italiani nel premier Meloni: 53,8% – Il sondaggio Dire Tecnè

ROMA – Cresce la fiducia della maggioranza degli italiani nei confronti della prima premier donna. Infatti, dal 53,3% della scorsa settimana, il consenso verso Giorgia Meloni sale al 53,8% (+0,5%). In salita anche chi non si fida, al 35% (+0,3%). L’11,2% non si esprime. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 28 ottobre su un campione di mille persone.

SALE CONSENSO ITALIANI NEL GOVERNO (50,6%)

La maggioranza degli italiani ha fiducia nel governo presieduto da Giorgia Meloni. Dal 50,4% della scorsa settimana si sale al 50,6% segnando un +0,2%. Sono invece il 36,8% (dal 36,7% della scorsa settimana) coloro che non si fidano di questo esecutivo. Il 12,6% non si esprime. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 28 ottobre su un campione di mille persone.

FDI IN VETTA, PD ANCORA IN CALO, CRESCE M5S

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano, in crescita al 28,1% con un +1% rispetto alla scorsa settimana. Scende Il Pd, salgono Lega e M5s. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 28 ottobre su un campione di mille persone.

Rispetto a sette giorni fa, il Carroccio recupera uno 0,1% e sale all’8,5%, il Pd scende al 17,2% con un -0,3%, il partito di Conte sale al 16,8% (+0,2%). Forza Italia è al 7,4% con un -0,2%.

E ancora: sale Azione/Italia Viva (+0,3) al 7,9%, Alleanza Verdi Sinistra con il 3,7% guadagna uno 0,1%, +Europa perdo lo 0,1% con il 2,6%, Italexit è all’1,9% (+0,1).

