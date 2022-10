Otto chili di marijuana nascosti in cantina, arrestato un 25enne a Palermo

PALERMO – Otto chili di marijuana e 160 grammi di hashish sono stati scoperti dai carabinieri nella cantina di un 25enne di Palermo, che è finito in carcere con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In azione i militari del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, che hanno perquisito la cantina nel quartiere Bonagia.

SCOPERTI ANCHE 3 BILANCINI DI PRECISIONE

Scoperti e sequestrati, oltre alla marijuana e all’hashish, anche il materiale utile al confezionamento della droga in dosi, tre bilance elettroniche e tre bilancini di precisione. I carabinieri, inoltre, hanno trovato seicento euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e due ricetrasmittenti portatili. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto il carcere per il 25enne.

