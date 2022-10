A Verissimo Giulia Salemi e Marco Masini, le anticipazioni del 29 ottobre. E domani arriva Bellavia

BOLOGNA – Torna questo weekend il doppio appuntamento con Verissimo, il seguitissimo talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Questo pomeriggio, nella puntata del 29 ottobre (ore 16.30), arriveranno il cantante Marco Masini e l’influencer Giulia Salemi. Il cantautore toscano ripercorrerà la sua vita, tra grandi successi e momenti di crisi, raccontando la parabola che lo ha portato di recente a scrivere la sua autobiografia.

Di Grande Fratello Vip parlerà l’influencer persiana Giulia Salemi, a cui quest’anno Alfonso Signorini ha affidato il ruolo di ‘portavoce’ dei social durante le serate in diretta. Ma non sarà la sola, perchè Silvia Toffanin ha invitato anche Cristina Quaranta, una delle ultime elimnate dalla Casa. La soubrette, lanciata da Non è la Rai, tanti anni fa, racconterà la sua esperienza dentro le mura della casa del Grande fratello ma anche la travagliata storia d’amore che l’ha fatta molto soffrire negli ultimi anni.

Sempre questo pomeriggio, poi, spazio anche al pallavolista Simone Giannelli e la cantante Bianca Atzei, che insieme al compagno Stefano Corti rivelerà se il bimbo che nascerà tra pochi mesi sarà maschio o femmina.

LA PUNTATA DI DOMENICA 30 OTTOBRE

Tra gli ospiti di domani c’è invece Marco Bellavia, al centro dell’attenzione nelle ultime settimane per la scelta di ritirarsi dal reality del Grande Fratello: entrato in crisi dentro la casa, l’ex conduttore televisivo è stato ignorato e isolato, e alla fine nell’indifferenza generale ha deciso di lasciare la casa. Questo ha portato a una bufera social e al successivo intervento del Grande fratello, che ha ‘processato’ gli altri concorrenti e in particolare ha punito Ginevra Lamborghini, colpevole di aver pronunciato una frase che legittimava il bullismo.

Sempre domenica 39 ottobre, in studio da Silvia Toffanin arriveranno anche Angelo ed Angela dei Ricchi e Poveri,la moglie del compianto Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan e Miriana Trevisan, che sarà accompagnata dall’ex marito Pago, cantautore, e dal figlio Nicola.

